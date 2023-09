Pogoda na dziś - środa, 6.09. Czeka nas pogodna aura i korzystny biomet

Pogoda na dziś. Środa 6.09 zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy od 24 do 28 stopni Celsjusza. Wszędzie będzie ciepło. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Środa przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.