Pogoda na dziś. Na środę 6.03 prognozowane są opady deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 10 stopni Celsjusza.

W środę na południu i zachodzie kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu dwóch litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem, a w Tatrach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w strefie brzegowej okresami będzie silniejszy, północno-wschodni i wschodni.