Pogoda na dziś - środa 4.10. Od 15 do 20 stopni. Oprócz tego chmury, przelotny deszcz i silniejszy wiatr

Środa zapowiada się pogodnie jedynie Śląsku. W pozostałej części kraju pojawi się zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słabo i umiarkowanie wiatr powieje z zachodu. Okresami porywy mogą być silniejsze - w strefie brzegowej niewykluczone, że będą rozpędzać się do ponad 60 kilometrów na godzinę.