Pogoda na dziś - środa, 4.05. Miejscami zagrzmi, od 11 do 20 stopni

Środa przyniesie na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie Polski umiarkowane, okresami duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku i w Sudetach może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 15 l/mkw. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Nizinie Śląskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr.