Pogoda na dziś - środa 3.11. Pochmurny dzień, maksymalnie 14 stopni

Pogoda na dziś przyniesie początkowo duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu w rejonie Warmii, Mazur, Podlasia, częściowo Lubelszczyzny i wschodniego Mazowsza. Opady będą zanikać w drugiej części dnia i pojawią się rozpogodzenia. W reszcie kraju należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Tam ponownie zacznie się chmurzyć w godzinach wieczornych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 13-14 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z południowego zachodu i będzie skręcać na południowy wschód. Na południu Polski jego porywy będą osiągać do 30-40 kilometrów na godzinę, a w górach i obszarach podgórskich do 50 km/h.