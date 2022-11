Pogoda na dziś - środa 30.11. Pochmurna aura i niekorzystne warunki biometeorologiczne

czytaj dalej

Włoska wyspa Ischia od soboty zmaga się z konsekwencjami osunięcia się ziemi, do którego doszło w wyniku ulew. W poniedziałek potwierdzono śmierć kolejnej osoby, tym samym bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do ośmiu osób. Był wśród nich noworodek. Co najmniej 230 osób musiało opuścić swoje domy, wielu z nich nie ma już do czego wracać