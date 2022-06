Pogoda na dziś - środa 29.06. Miejscami może padać i grzmieć. Do 34 stopni

Pogoda na dziś. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić opady deszczu i burze. Będzie gorąco, a miejscami upalnie - termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. W całym kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

W środę na północy i zachodzie Polski możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Podczas wyładowań spadnie deszcz o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę. W południowo-wschodnich regionach będzie na ogół pogodnie, ale i tam możliwe są lokalne, izolowane burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby, wiatr ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne - środa, 29.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. W niemal całym kraju będzie upalnie, tylko na zachodzie i północnym zachodzie - gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu i burz. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z północy i północnego wschodu powieje słaby wiatr. W południe barometry pokażą 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa będą mogli cieszyć się słoneczną środą. Temperatura maksymalna sięgnie 33 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. W południe ciśnienie osiągnie 984 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słabo ze wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie słoneczna i upalna. Temperatura maksymalna sięgnie 32 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. W południe ciśnienie wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wrocław w środę będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu. W południe barometry pokażą 1001 hPa.

