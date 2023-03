Pogoda na dziś - środa, 29.03. Początkowo pogodne niebo będzie się zasnuwać chmurami

Środa przyniesie początkowo pogodną aurę, jednak w ciągu dnia prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Nastąpi on od zachodu. Po południu na Pomorzu może słabo popadać deszcz, za to w Warszawie pogodna aura dopisze przez cały dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu i zachodu.