Pogoda na dziś - środa 28.06. Przed nami pochmurny dzień, miejscami zagrzmi

Pogoda na dziś - środa 28.06

Środa w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie. Niebo będzie się rozpogadzało, ale w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu również słabe burze. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centralnej Polsce do 22 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr zachodni, skręcający na zachodni. W porywach może on być dość silny, rozwijając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.