Pogoda na dziś - środa 27.12. W części kraju niebo będzie pogodne

Pogoda na dziś. Środa 27.12 od rana będzie pochmurna, ale w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia i przejaśnienia. W niektórych regionach wiatr zacznie słabnąć i zapanują korzystne warunki biometeorologiczne. Na termometrach zobaczymy od 3 do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa 27.12

Środa będzie pochmurna, jednak w ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie w zachodniej i południowej Polsce. Na wschodzie może słabo popadać deszczu i deszcz ze śniegiem - suma opadów nie przekroczy 3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje na ogół umiarkowany wiatr, jedynie na wschodzie i częściowo w centrum kraju dość silny i rozwijający w porywach prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, a na w regionach południowo-wschodnich - nawet do 70 km/h.