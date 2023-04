Pogoda na dziś - środa, 26.04. Deszczowo w wielu regionach, możliwa krupa śnieżna i lokalne burze

czytaj dalej

Gdy one przechodzą przez jezdnię do akcji, wchodzą strażnicy miejscy, policja i urzędnicy. Blokują ruch, by nurogęsi bezpiecznie mogły przejść przez sześć ruchliwych pasów. Drogowcy uczulają kierowców i rowerzystów jadących Wisłostradą, że kwiecień i maj to jest czas, kiedy ptaki przecinają ruchliwą arterię. Jak wygląda taka operacja, opowiada Łukasz Wieczorek, reporter programu "Polska i Świat".