Pogoda na dziś - środa 26.01. Pochmurno, termometry pokażą od -1 do 5 stopni

Na środę synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Na wschodzie popada śnieg. W centrum śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem, a na zachodzie - w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na północy okresami silniejszy wiatr z zachodu. W strefie brzegowej porywy sięgną ponad 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - środa 26.01

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurna aura, popada deszcz i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami silniejy. W Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wystąpi duże zachmurzenie z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na ogół pochmurno, możliwy jest słaby opad deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przeważnie będzie pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu - rano słabe, po południu spadnie do 1-3 centymetrów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie osiągnie 1010 hPa.