Pogoda na dziś - środa 25.05. Opady w niemal całym kraju. Lokalnie może się błyskać

Pogoda na dziś. Środa zapowiada się przeważnie pochmurno z opadami deszczu rzędu 3-15 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i Roztoczu Lubelskim spodziewane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Padać nie będzie tylko na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu.