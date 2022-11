Pogoda na dziś - środa 23.11. Dzień pod znakiem chmur, miejscami poprószy śnieg

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Miejscami niewykluczone są mgły. Na południu i południowym wschodzie kraju prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, na Podkarpaciu i w Małopolsce będą przechodzić w śnieg z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko w górach po południu będą się nasilać do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.