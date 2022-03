Pogoda na dziś - środa 23.03. Słoneczny i bardzo ciepły dzień

Pogoda w środę będzie słoneczna, jedynie na Pomorzu możliwe niewielkie zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, a powieje z różnych kierunków.