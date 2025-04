Pogoda na dziś. Środa 23.04 zapowiada się raczej spokojnie, chociaż po południu w niektórych regionach spodziewane są opady deszczu. Niewykluczone będą także burze. Na termometrach zobaczymy od 16 do 22 stopni Celsjusza.

W środę w większości kraju spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Tylko przejściowo może ono być gęstsze, głównie o poranku w północnych regionach. Po południu miejscami, zwłaszcza na Pomorzu oraz Podkarpaciu. może padać deszcz do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawić się mogą również burze, którym będą towarzyszyły opady sięgające 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 22 st. C na południowym wschodzie. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.