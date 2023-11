Pogoda na dziś - środa 22.11. Przed nami mroźny dzień, miejscami silniej powieje

Pogoda na dziś. Środa 22.11 w całym kraju będzie zimna, a w większości regionów ściśnie mróz. Miejscami może jeszcze słabo popadać śnieg. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne, chociaż mogą dać się we znaki mieszkańcom północnych i południowych regionów.

Pogoda na dziś - środa 22.11

W środę niebo nad Polską będzie pochmurne, ale w ciągu dnia spodziewane są rozpogodzenia. W południowych regionach może słabo padać śnieg - spadnie do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, przez -1 st. C w centrum do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje przeważnie północno-wschodni, na zachodzie południowy wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, ale na Wybrzeżu okresami dość silny i rozwijający w porywach prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent w przeważającej części kraju do 80 procent na południu. W całym kraju będzie zimno. Zapanują głównie neutralne warunki biometeorologiczne, niekorzystne tylko w pasie północnej i południowej Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie prognozowana jest pochmurna środa - małe i umiarkowane zachmurzenie po południu wzrastać będzie do dużego. Termometry wskażą do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Na barometrach w południe zobaczymy 1026 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w środę zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie, które po południu będzie wzrastać do dużego. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Barometry wskażą w południe 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka środa pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 1 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami śniegu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

