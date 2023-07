Pogoda na dziś - środa, 19.07. Pomiędzy najchłodniejszym a najcieplejszym regionem kraju będzie aż 10 stopni różnicy

Środa w północnej części kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu. Poza tym na południu i w centrum Polski wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na południu możliwe są również wieczorne burze, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.