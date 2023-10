Pogoda na dziś - środa 18.10. W części kraju wiatr mocno się rozpędzi i spadnie deszcz

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-13 st. C w większości innych miast. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie chwilami nieco silniej, w porywach rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę.