Pogoda na dziś - środa, 18.01. Sypnie śniegiem i zrobi się biało

Pogoda na dziś. W środę 18.01 w wielu regionach kraju będzie padał śnieg, pojawi się też deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie miejscami do 9 stopni Celsjusza. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze kraju, głównie na zachodzie, sypnie do 10 centymetrów śniegu. Deszcz ze śniegiem i deszcz pojawi się na wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Warmii do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr przeważnie z północy.