Pogoda na dziś - środa, 18.03. W części kraju pojawi się więcej chmur

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę w większości Polski będzie pogodnie i słonecznie. Opady nie są spodziewane. Zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, wystąpi tylko na północnym-wschodzie i częściowo w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od około 8-10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 40 procent na południowym wschodzie do ponad 60 procent na Wybrzeżu. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny, a aura nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura osiągnie maksymalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1033 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczna środa. Temperatura wyniesie maksymalnie 13-14 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa przyniesie we Wrocławiu słoneczną aurę. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pogodnej środy. Temperatura sięgnie maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w środę Źródło: tvnmeteo.pl