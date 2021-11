Pogoda na dziś - środa 17.11. Lokalnie popada deszcz, powieje silniejszy wiatr

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe są przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Na Pomorzu prognozuje się opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, lokalnie możliwe jest tam jednak 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Tylko na północy w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.