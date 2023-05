Pogoda na dziś - środa, 17.05. Burzowo i deszczowo w części kraju, przydadzą się parasole

W środę na Mazurach, Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, tam też popada deszcz o sumie 15 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i Roztoczu Lubelskim prognozuje się burze, podczas których spadnie do 25 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej może osiągać do 60 km/h.