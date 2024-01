Pogoda na dziś - środa 17.01. Momentami zza chmur wyjrzy słońce

Pogoda na dziś - środa 17.01

Środa zapowiada się pochmurno ze słonecznymi momentami. Na Suwalszczyźnie rano prognozowane jest większe zachmurzenie i słabe, zanikające opady śniegu poniżej centymetra. W godzinach wieczornych chmur będzie przybywać w południowej Polsce, może tam również spaść do 5 cm śniegu przechodzącego w deszcz. Zapanuje trudna sytuacja na drogach. Termometry pokażą w ciągu dnia od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie umiarkowany, z okresowymi porywami do 40-60 kilometrów na godzinę, a w godzinach wieczornych - do 80 km/h.