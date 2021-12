Pogoda na dziś - środa 15.12. Opady deszczu miejscami będą zamarzać. Mglisto, do 9 stopni

Środa 15.12 zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami w części zachodniej kraju. Lokalnie spadnie słaby deszcz lub mżawka, we wschodnich regionach opady mogą być marznące. Uwaga na mgły. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, a na północy okresami dość silnie.