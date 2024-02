Pogoda na dziś - środa 14.02. Przed nami pochmurny, miejscami deszczowy dzień

Pogoda na dziś - środa 14.02

Środa przyniesie mieszkańcom północnych i zachodnich regionów kraju pochmurne niebo oraz opady deszczu do 1 do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych częściach Polski będzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje przeważnie z południowego zachodu, tylko we wschodniej Polsce - z północnego zachodu. W większości regionów wiatr będzie słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy spodziewane są jedynie na zachodzie, gdzie mogą rozwinąć prędkość do 50 kilometrów na godzinę oraz na Wybrzeżu, gdzie spodziewane jest nawet 100 km/h.