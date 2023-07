Pogoda na dziś - środa 12.07. Dzień będzie gorący, parny i burzowy dzień

Pogoda na dziś - środa 12.07

Środa zapowiada się pochmurno. Niebo zasnuje umiarkowane i duże zachmurzenie, a z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z gradem, a lokalnie, szczególnie na obszarach górskich, ulewy do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni Celsjusza na północy, przez 31 st. C w centralnych regionach, do 33 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, jedynie okresami dość silny. W burzach będzie silny, osiągający prędkość do 70-100 kilometrów na godzinę.