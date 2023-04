Pogoda na dziś - środa, 12.04. Najcieplejszy będzie biegun zimna

Pogoda na dziś. Środa 12.04 upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, możliwe są jednak rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz. Termometry wskażą od 11 do 15 stopni.

W środę czeka nas przeważnie duże zachmurzenie z większymi rozpogodzeniami na zachodzie Polski. Na północy i wschodzie kraju okresami popada deszcz o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie wiał z południa i wschodu, słaby i umiarkowany.