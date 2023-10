Pogoda na dziś - środa 1.11. Dzień Wszystkich Świętych z rozpogodzeniami. Od 8 do 15 stopni

Pogoda na dziś, czyli na środę 1.11. W dzień Wszystkich Świętych możemy spodziewać się chmur, ale jest szansa na rozpogodzenia. W najcieplejszej chwili dnia termometry pokażą od 8 do 15 stopni Celsjusza. Uwaga, miejscami mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru.

W środę, a więc dzień Wszystkich Świętych, spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Najwięcej rozpogodzeń pojawi się w drugiej części dnia na południu kraju. Miejscami nad ranem w północno-wschodnich regionach oraz na Dolnym Śląsku może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Na wschodzie porywy mogą być dość silne.