Pogoda na dziś - środa 11.01. Opady deszczu, silny wiatr i do 8 stopni

Pogoda na dziś, czyli na środę 11.01. To będzie kolejny, pochmurny dzień. Mieszkańcy pewnych regionów mogą jednak liczyć na niewielkie rozpogodzenia. Prognozowane są opady deszczu, które miejscami mogą mieć umiarkowane natężenie. Termometry wskażą do 8 stopni Celsjusza.

Na środę prognozowana jest pochmurna aura. Na południu i w centrum kraju możemy liczyć na niewielkie rozpogodzenia. Na Podkarpaciu nad ranem spodziewane są zanikające, lokalne opady. Jednak w drugiej części dnia umiarkowane opady deszczu pojawią się na zachodzie i będzie przemieszczać się w głąb Polski. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centralnej Polsce do 7/8 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni i południowy umiarkowany wiatr. Na zachodzie i północy kraju w porywach będzie dość silny, osiągając do 30-40 kilometrów na godzinę. Najsilniej powieje na Pomorzu, osiągając do 50-60 km/h.