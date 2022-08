Pogoda na dziś - środa, 10.08. Chmury, lokalne opady deszczu, do 28 stopni Celsjusza

W środę w Polsce spodziewane jest zachmurzenie: od małego na Pomorzu Zachodnim do umiarkowanego na Podkarpaciu, gdzie prognozowane są także słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centralnej części kraju, do 28 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.