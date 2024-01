Pogoda na dziś - środa 10.01. U niektórych będzie to dzień bez mrozu, lokalnie możliwy śnieg

W środę słońca możemy się spodziewać jedynie na południu. Na pozostałym obszarze kraju aura będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami spadnie do jednego centymetra śniegu. Na Mazurach i Podlasiu zrobi się mglisto. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -9 stopni Celsjusza w Małopolsce do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Warunki biometeorologiczne w środę 10.01

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku , Gdyni i Sopocie zachmurzenie w środę będzie duże. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1029 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pogoda na dziś - Poznań

W środę w Poznaniu zachmurzenie okaże się duże. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie musimy przygotować się na duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna dojdzie do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się słoneczna środa we Wrocławiu. Termometry wskażą do -5 st. C. Powieje na ogół słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1018 hPa.