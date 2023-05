Pogoda na dziś - środa 03.05. Miejscami popada deszcz. Od 11 do 15 stopni

W południowo-wschodniej części kraju środa upłynie pod znakiem chmur i opadów deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach popada silniej - do 10-15 l/mkw. W pozostałej części Polski możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i braku opadów. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.