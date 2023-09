Pogoda na dziś - sobota 9.09. Temperatura sięgnie 30 stopni

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centralnej Polsce, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr południowy i wschodni, tylko we wschodnich regionach będzie wiał z północy.