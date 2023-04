Pogoda na dziś - sobota, 8.04. W Wielką Sobotę chmury zasnują niebo, do 13 stopni

Pogoda na dziś. Wielka Sobota przyniesie duże zachmurzenie, miejscami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 do 13 stopni. Biomet przeważnie będzie neutralny.

Wielka Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na północy oraz krańcach wschodnich wystąpią okresami opady deszczu poniżej dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie.