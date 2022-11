Pogoda na dziś - sobota 5.11. Pochmurno i deszczowo. Miejscami jest szansa na rozpogodzenia

W sobotę rano w niemal całym kraju będzie pochmurno, spodziewane są też okresowe opady deszczu. W regionach zachodnich w ciągu dnia rozpogodzi się i przestanie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr - na zachodzie z północnego zachodu, na wschodzie z południowego wschodu, a w strefie frontu atmosferycznego ze zmiennych kierunków.