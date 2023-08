Pogoda na dziś - sobota 5.08. Spora różnica temperatury. Do tego ulewny deszcz i burze

Sobota będzie bardzo pochmurna i deszczowa (spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy). We wschodniej i centralnej części kraju pojawią się burze z opadami rzędu 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-80 km/h oraz potencjalnym gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 32 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje przeważnie z północnego wschodu.