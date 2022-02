Pogoda na dziś - sobota 5.02. Chłodno i wilgotno, na termometrach maksymalnie 6 stopni

Pogoda na dziś - sobota 5.02. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota (5.02) przyniesie duże zachmurzenia z przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.