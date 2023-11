Pogoda na dziś - sobota 4.11. Wyrównana temperatura i korzystny biomet

Sobota 4.11 przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od południa w głąb kraju. W regionach północno-wschodnich początkowo pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 11/12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr będzie na zachodzie i północnym zachodzie okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.