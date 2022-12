Pogoda na dziś - sobota 3.12. Zimowe opady w dużej części kraju

W sobotę możemy spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia. W regionach zachodnich, północnych i centralnych prognozowane są opady deszczu do 1-5 centymetrów, lokalnie śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.