Pogoda na dziś - sobota, 31.12. Sylwester pod znakiem pochmurnej aury, temperatura sięgnie 16 stopni

Pogoda na dziś. Sylwester zapowiada się na ogół pochmurny, w części kraju popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 9 do 16 stopni Celsjusza. Powieje też silny wiatr, który na północy rozpędzi się do 80-90 kilometrów na godzinę, a w górach powyżej 100 km/h.

W sobotę 31.12, czyli w sylwestra, wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami w centrum i na południu Polski. Na północnym zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-70 kilometrów na godzinę. Na północy rozpędzi się do 80-90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.