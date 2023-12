Pogoda na dziś - sobota 30.12. Strefa opadów przejdzie przez Polskę

Pogoda na dziś. W sobotę 30.12 w wielu regionach spadnie deszcz. Dodatkowym utrudnieniem będzie silny wiatr. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia nawet 10 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W centrum kraju niewykluczone są burze. Po południu wraz z odsuwaniem się strefy deszczu poza nasze wschodnie granice postępować mają od zachodu przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 30.12 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę 30.12

W sobotę największą wilgotność odczujemy na północy Polski - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. Zapanuje chłód, a na krańcach północno-wschodnich dodatkowo wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się na ogół niekorzystne, jedynie w części południowo-zachodniej - neutralne.

Warunki biometeo w sobotę 30.12 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W dzień do południa w Warszawie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, po południu można jednak liczyć na przejaśnienia. Termometry wskażą maksimum 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wyniesie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu sięgnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie w sobotę będzie duże z opadami deszczu, po południu pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość dojdzie do 60-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu do południa zachmurzenie będzie duże, pojawią się opady deszczu, po południu można liczyć na przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę do południa zachmurzenie we Wrocławiu okaże się duże z opadami deszczu, po południu można liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość dojdzie do 60-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w sobotę będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 986 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 30.12 tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl