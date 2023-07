Pogoda na dziś - sobota 29.07. Opady w wielu regionach, wciąż burzowo

Sobota zapowiada się pochmurnie w całej Polsce. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy., które nie dotrą jedynie nad północno-wschodnie krańce. W niektórych regionach, zwłaszcza w rejonie Pomorza oraz w górach, pojawią się burze z gradem, z ulewami do 30 l/mkw. i silnym wiatrem, który rozpędzi się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w środkowej części kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.