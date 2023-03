Pogoda na dziś - sobota, 25.03. Front przyniesie opady i burze

Pogoda na dziś. W sobotę 25.03 możemy spodziewać się opadów deszczu. Będą takie regiony, gdzie może zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru. Termometry pokażą do 15 stopni.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, wędrujący na wschód front do rana wypchnie zalegające nad krajem ciepłe powietrze poza granice naszego kraju. Napływać zacznie do nas wilgotne i coraz chłodniejsze powietrze polarne z północnego zachodu. - Zapanują korzystne warunki do rozwoju licznych konwekcyjnych chmur opadowych, z których miejscami zagrzmi - dodał.

Pogoda na jutro - sobota, 25.03

Sobota 25.03 przyniesie zmienne zachmurzenie. Prognozowane są przelotne opady deszczu rzędu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na południowym wschodzie opady mogą sięgać 10 l/mkw. Miejscami, głównie w zachodniej części Polski, prognozowane są burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 50-70 kilometrów na godzinę. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, a na zachodzie okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo - sobota, 25.03

W sobotę największą wilgotność powietrza odczujemy na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich - przekroczy 80 procent. W części zachodniej Polski odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Biomet będzie niekorzystny na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach aura nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dużego zachmurzenia, okresami umiarkowanego i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni sobota zapowiada się z zachmurzeniem dużym z przelotnymi opadami deszczu, po południu może zagrzmieć. Termometry pokażą 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę zachmurzenie w Poznaniu okaże się duże, okresami umiarkowane. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a nawet burzę. Temperatura osiągnie do 12 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. W czasie burzy porywy mogą osiągać do 70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, okresami umiarkowanego. Może przelotnie popadać. Po południu wystąpi ryzyko burzy. Termometry wskażą do 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Kraków w sobotę może spodziewać się dużego zachmurzenia, a okresami umiarkowanego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie zachodni. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.

