Pogoda na dziś - sobota 24.06. Chłodniej niż w ostatnich dniach. W części kraju przydadzą się parasole

Pogoda na dziś. W sobotę w wielu regionach kraju spodziewane są chmury i deszcz. Będą jednak miejsca, w których prognozowane są rozpogodzenie. Na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni Celsjusza.

Sobota zapowiada się pogodna w zachodnich i północnych regionach. Na wschodzie, południu, a także początkowo w centrum chmur będzie sporo, a z nich okresami popada słaby deszcz. Opady nie powinny być większe niż do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza w Małopolsce do 25 st. C na Kujawach i Ziemi Gorzowskiej oraz w Wielkopolsce. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr.