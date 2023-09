Pogoda na dziś - sobota, 23.09. Wiele deszczowych regionów, lokalnie zagrzmi

Na sobotę prognozuje się zróżnicowane zachmurzenie - od umiarkowanego na zachodzie kraju do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Pojawią się też słabe opady deszczu o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Podkarpaciu możliwa jest burza, podczas której spadnie do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany.