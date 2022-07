Pogoda na dziś - sobota 23.07. Przez Polskę przetoczą się burze

Dzień przyniesie ze sobą małe i umiarkowane zachmurzenie, od południowego zachodu wzrastające do dużego. Chmurom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu i burze, przemieszczające się od Dolnego Śląska na północny wschód po Lubelszczyznę i Podlasie. Burze dotrą na wschód kraju dopiero późnym popołudniem oraz wieczorem. Miejscami zjawiska mogą być silne: towarzyszyć im będą opady deszczu 20-40 litrów wody na metr kwadratowy, grad i porywy wiatru do 70-100 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie w od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 31 st. C w centrum kraju do 33 st. C na Podkarpaciu. Na zachodzie powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni, zaś we wschodniej Polsce - wiatr słaby i południowo-wschodni. Podczas burzy podmuchy mogą być silne.