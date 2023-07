Pogoda na dziś - sobota 22.07. Deszcz wszędzie, burze w części kraju

Pogoda na dziś. W sobotę 22.07 przelotnych opadów deszczu należy spodziewać się w całej Polsce, a na północy także zagrzmi. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu. W północnych regionach wystąpią też burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem, który osiągnie w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, z kierunku zachodniego.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju sięgnie od 60 do 80 procent. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Apogeum upałów. A co dalej? Pogoda na 16 dni

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 998 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Na sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1010 hPa.