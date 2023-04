Pogoda na dziś - sobota 22.04. Sporo słońca, brak opadów i nawet 20 stopni w cieniu

Pogoda na dziś. Sobota zapowiada się słonecznie. Tylko miejscami może nieco się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni Celsjusza.

Sobota zapowiada się na ogół słonecznie. Jedynie na wschodzie będzie pogodnie, ponieważ możliwe jest małe, przejściowo umiarkowane zachmurzenie. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 16/17 st. C na wschodzie do 18/20 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.