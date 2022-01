Pogoda na dziś - sobota 22.01. W wielu regionach będzie prószył śnieg

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu do dwóch centymetrów, tylko na południu, w górach, spadnie do pięciu centymetrów. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce na ogół nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się na wschodzie do 50 kilometrów na godzinę.